¿Fichará al final el Barça a Gustavo Maia?

Antes de la pandemia, las cosas pintaban muy diferente para Gustavo Maia y el Barcelona. El equipo azulgrana llegó a pagar por tener una opción preferencial por el joven de Sao Paulo.

Había brillado en la Copinha, iba entrando en los planes del primer equipo del club brasileño, se confiaba en que de enero a junio pudiera debutar y mostrar más detalles de su clase...

Pero el COVID-19 paró el fútbol en todo el planeta y, claro, del jugador no se ha vuelto a saber más. No hay referencias, dado que no ha jugado, pero en el Barça confían en su proyección.

En el conjunto 'culé' se daba por hecha su llegada, pero hay un choque interno entre los directivos y los técnicos, que no tienen tan claro que sea necesario, apuntó 'Mundo Deportivo'.

Y en esas se encuentran en el club azulgrana. Fichar a Gustavo Maia tendrá un coste de tres millones que, si bien es moderado para un grande, supone un gasto extraordinario pospandemia.

Así que los días pasan y el posible fichaje del joven sigue en el aire. La amenaza de no ficharle, después de haber pagado para tener una opción preferencial, podría convertir la operación en ruinosa para un Barça que, si algo necesita, es precisamente lo contrario.