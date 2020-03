Fichó por el Barça, fue cedido al Valladolid... y está entrenando otra vez en Palmeiras

De manera un tanto sorprendente, el Real Valladolid anunció hace unos días que Matheus Fernandes, uno de sus fichajes de invierno, no iba a entrenar en toda la semana con el equipo.

Ha pasado ya más de un mes desde el cierre de mercado y el brasileño no solo no ha debutado, sino que no tiene los papeles en regla. Por ello, tuvo que regresar a su país, con el objetivo de obtener el visado español y poder jugar en Pucela.

"La explicación del regreso es que Matheus aún espera obtener el visado español para poder actuar en el Valladolid. Eso debería pasar esta semana", apuntó 'Globoesporte'.

Desde su vuelta a Brasil, el futuro jugador del Barcelona se ha estado entrenando con el segundo equipo de Palmeiras, su anterior club, lo que ha dado pie a todo tipo de rumores.

"Se espera que se quede al menos otros tres días en Palmeiras", apuntó la misma fuente en las últimas horas, al tiempo que descartó un regreso al equipo paulista.

De cualquier modo, la Liga va avanzando, el Valladolid sigue buscando cumplir el objetivo de la salvación y parece que tanto Matheus Fernandes como Hatem Ben Arfa, sus dos grandes fichajes de invierno, tendrán poco margen para entrar en el equipo.