Figo, 20 años después: secretos de su fichaje, Gaspart, Zidane, Vinicius...

El fichaje de Luis Figo será siempre recordado como una traición del portugués al cuadro 'culé'. Dos décadas después, el luso analiza cómo se vivió entonces esa tensa situación, y también aquel duelo en el Camp Nou que fue un infierno para él.

"Ha pasado tanto tiempo... eso significa que uno se hace mayor. Queda atrás un verano atípico por lo que se movió en término de cifras y un traspaso que, ya hoy en día, sería hasta rídiculo, pero hace 20 años sí que era mucho dinero", admitió Figo en su charla con 'AS'.

"Mi fichaje fue un cambio de dirección en la tendencia del fútbol español, nunca había pasado algo así antes. Pudo ser el arranque de un Madrid moderno. Se vivió una época fantástica, con tanto buen jugador junto... y se ganó, claro", añadió.

El portugués desveló cómo se cocinó su traspaso: "Yo estaba en la Eurocopa y había hecho una buena temporada. Había elecciones en el Madrid, y también en el Barça. Mi agente me llamó para comunicarme que había algún club, como la Lazio, interesado en pagar mi cláusula, pero que también estaba interesado el Madrid. Le escuché, pero sin hacerle mucho caso. Y trasladé las ofertas a la directiva del Barça, tampoco me tomaron muy en serio".

Figo reiteró que nunca se arrepintió de aquella decisión, aunque sí fue "un verano muy duro" por toda la "presión" que sufrió alrededor de su figura tras anunciarse su salida del Barcelona al eterno rival.

Y contó algo que no se sabía: "Yo no quise echarme atrás en el último momento, sucedió más bien al contrario. Al haber elecciones en el Barça, Gaspart aprovechó que iba a Cerdeña un periodista conocido del 'Sport' para mandarme con él una carta firmada en la que me ofrecía lo mismo que el Madrid para que me quedara... y decía que si había que pagar alguna indemnización la asumiría el Barça. Pero no me fiaba de Gaspart ni me fiaré jamás. ¿Por qué me fui? Cuando trabajas en un sitio y no te valoran, y lo dices, parece una cabezonería. Pero las cosas se van poniendo más serias y más serias hasta que tomas una decisión. Y eso fue lo que pasó".

El Madrid del presente

Después de su convulsa salida del Real Madrid en su etapa como jugador, no sabe si aceptaría un puesto a día de hoy: "No se puede decir ni que sí ni que no. El pasado está ahí, sé cómo están las cosas, pero nunca volvería para ser un cono, volver por volver...".

Le sorprendió ver a Zidane como entrenador, pero a día de hoy sabe de su capacidad para gestionar una plantilla como la del Madrid, aunque sabe que también debe tener "mano dura" en ciertos momentos y "llamar la atención" cuando así se reclame.

"¿Mbappé al Madrid? Es uno de los mejores del mundo, tiene talento y margen de mejora, pero está en un equipo financieramente muy fuerte. No sé si será posible verle de blanco", se resignó.

Cuestionado por las facultades de cara a portería de Vinicius, fue claro: "Con la madurez, la relación con el gol irá mejorando, pero también es cierto que con eso se nace, no se aprende. Mejorará, pero no puedes pedir a un chaval que tenga pulidas todas las facetas siendo tan joven".

Le brindó un capote a Bale subrayando que cree que todavía puede aportar en el Madrid, dejó en el aire el futuro de Raúl en el banquillo blanco y señaló a Klopp sobre cuál es el equipo que más le divierte ahora.

"Me gusta mucho el Liverpool, el Madrid también cuando gana si está solido, el Barça en su estilo... En general prefiero a los equipos que juegan al ataque y producen espectáculo", finalizó Figo.