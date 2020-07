Figo la toma con Pedro Sánchez por subir los impuestos

El coronavirus ha destapado el lado más político de Luis Figo. El ex futbolista sigue muy de cerca la actualidad y opina con cierta asiduidad de lo que acontece en el Congreso.

Figo compartió recientemente una noticia sobre la subida de impuestos que medita Pedro Sánchez. Junto a ella, puso un comentario. "Empieza la desescalada. Estrategia más previsible=paro+pobreza", escribió.

No es la primera vez que lo hace. Hace una semana, por ejemplo, advirtió a España de que vienen tiempos duros. "Van a decir que es alarmismo extremo", opinó.

También criticó la propuesta de Podemos de condecorar a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias, por su papel durante la pandemia.

La estrategia de Pedro Sánchez no convence para nada a Figo... y el ex jugador no duda en compartir su opinión con sus seguidores.