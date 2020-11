Figo, sobre la situación de Messi en el Barça: "Si no quiere estar, nada le retiene"

Luis Figo ofreció unas declaraciones a 'Marca' con motivo del 'Marca Sport Weekend' en las que analizó la actualidad del fútbol. El ex jugador portugués fue cuestionado por la casi salida de Leo Messi este verano del Barcelona.

"Lo de Messi y su intento de irse del Barcelona lo viví este verano como todos los amantes del fútbol: expectante y sorprendido. Él tendrá sus motivos y sus razones para tomar esa decisión, no sé lo que pasó anteriormente, pero a todo el mundo le gusta tener a un jugador como Messi. Depende de muchos factores del club, del momento financiero y de la voluntad del jugador. Creo que en todo en general, y en la vida, si tú no quieres estar, no hay nada que te retenga", declaró el luso.

Además, Figo también tuvo tiempo de hablar de las polémicas decisiones tomadas por el videoarbitraje: "El VAR es importante y ha venido para quedarse, pero las situaciones de mano dentro del área son ilógicas".

Cuestinado por un jugador que le recuerde a él en su forma de jugar, Figo declaró: "Me gusta mucho Dembélé, ha tenido mala suerte con las lesiones, pero tiene un potencial enorme. Luego hay otros como Gnabry, del Bayern, es muy bueno, joven. Ellos actúan de extremo y me gustan por su desparpajo al buscar el uno contra uno. Ansu Fati también empezó así, son jugadores que me gustan porque les gusta arriesgar y no tienen miedo".

Como era de esperar, el portugués recordó el momento en el cambió el Barça por el Real Madrid: "No sé si es exagerado decir que cambió el fútbol, pero en el futbol español seguro que cambió algo. Nunca se había pagado tanto por un traspaso, y a partir de ese momento se empezaron a pagar unas cifras más altas".

"No firmé ninguna indemnización por si no fichaba por el Madrid"

"No sé si aquello de que había que pagar una penalización si no hubiera ido al Madrid es cierto, de verdad. Yo solo firmé el contrato con el Madrid y nunca vi el contrato o el compromiso de mi agente con Florentino. Se habló, y creo que es verdad, que en ese compromiso en caso de que yo no viniera, mi representante había firmado que él se responsabilizaría del pago de un año de los abonos de todos los socios. Pero yo no tuve constancia de eso ni he visto ningún documento sobre ese compromiso. Era algo que se decía, pero yo no lo vi", añadió.

¿Cómo es convivir en el vestuario del Bernabéu con los 'Galácticos'? Figo responde: "Fue una etapa fantástica por la relación entre nosotros. Ahora la relación de amistad todavía es muy fuerte entre nosotros y fue una etapa especial para todos por las novedades que vivimos, aunque también hubo momentos complicados por resultados negativos. Cada uno sabía cuál era su posición, su trabajo y no había conflictos por mucho que se pudiera decir. Muchas veces ante las dificultades sacamos los partidos adelante por el buen ambiente que había entre nosotros".

Sobre aquel rumor de la queja de Zidane porque no le pasaba el balón, declaró: "Eso son rumores fomentados por la prensa, no sé si es verdad que 'Zizou' dijo eso"

"A mí me sorprendió mucho verle como entrenador, luego el éxito que ha tenido es una consecuencia de su capacidad. Creo que nadie apostaba porque 'Zizou' acabara de entrenador y mira lo que está consiguiendo. A gente como Raúl o Guardiola, que eran capitanes y vivían el futbol intensamente, eran el ejemplo, los líderes, sí los ves más con la sensación de que van a vivir el futbol en los banquillos", añadió.

Finalmente, se refirió al buen estado de forma de Cristiano Ronaldo, pese a tener 35 años: "No me sorprende el rendimiento que está dando porque Cristiano siempre ha sido un gran profesional. Si las lesiones lo respetan, seguirá metiendo goles porque es un don que tiene. En Italia tienen una forma de pensar en relación a la edad de los futbolistas que no es como en España, aquí cumples los 30-31 y con el primer partido malo ya dicen que estás acabado. En Italia te juzgan solo por el rendimiento que tienes y no por el carnet".