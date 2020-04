Figuras del madridismo y el deporte lloran por Goyo Benito

El madridismo llora la pérdida de uno de sus referentes, el defensa Goyo Benito, el único jugador junto a José Martínez 'Pirri' que fue distinguido con la Laureada, distinción que premia la defensa de los valores del Real Madrid.

. Manolo Sanchis (ex jugador del Real Madrid): "Mi abrazo y cariño a la familia de Goyo Benito. La generación de mi padre va desapareciendo, por un motivo u otro. Su recuerdo es eterno".

. Míchel: (ex jugador del Real Madrid): "Adiós capitán. Desde el Bernabéu te seguirás elevando con esa raza y pasión tan inigualable. DEP".

. José Antonio Camacho (ex jugador del Real Madrid): "Hace unos meses vi a Benito muy fuerte en la residencia. No han dicho nada oficial sobre si ha sido coronavirus o no. Es una impotencia todo lo que está ocurriendo. Noticias de este tipo fastidian mucho. Era una gran persona y tenía una gran amistad con él". Declaraciones en 'El Larguero'.

. Vicente del Bosque (ex jugador y ex entrenador del Real Madrid): "Era un gran jugador y canterano del Madrid. Siempre pedía perdón cuando se equivocaba y quería mejorar constantemente. Ha sido un mazazo. Hace mucho que no le veía".

. Paco Buyo (ex jugador del Real Madrid): "Hoy ha emprendido su último viaje un gran deportista y un tremendo luchador. Goyo Benito DEP"

. Iker Casillas (ex jugador del Real Madrid): "Seguimos recibiendo noticias tristes a nivel nacional y global. Hoy nos deja también una persona increíble y un madridista de corazón y raza. Descansa en paz Goyo Benito. Mi pésame a su familia y amigos".

. Sergio Ramos (capitán del Real Madrid): "Descanse en paz Goyo Benito. Nos deja un referente para el madridismo. Fuerte abrazo a su familia y amigos".

. Juan Corbalán (ex jugador baloncesto del Real Madrid): "Hoy ha muerto Goyo Benito. Alguien a quien aprecié mucho y con quien compartí muchos momentos jugando al fútbol, ya retirados. Menos mal que iba en su equipo. A sus familiares mi más cariñoso abrazo y a su memoria: algunos te recordaremos siempre". Saluda a Mirza (Delibasic)".

. Fernando Romay (ex jugador baloncesto del Real Madrid): "Hoy nos ha dejado Goyo Benito y sin poder decirle adiós como merece. Muchas jornadas de risas anécdotas y deporte cuando coincidimos en la Fundación deporte joven. Descansa en paz amigo".

. Carlos Sainz (piloto): "Otra noticia triste. Ha muerto Goyo Benito, gran madridista y uno de los jugadores que mejor representó al Real Madrid. Mi más sentido pésame a la familia. DEP".

. Ramón Calderón (ex presidente del Real Madrid): "El coronavirus vuelve a golpear al Real Madrid y se lleva a una de sus leyendas. Fueron trece temporadas en las que Goyo Benito se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los seguidores madridistas. Abrazo grande a su familia".

. Miguel Ángel Portugal (ex técnico del Real Madrid): "Se nos ha ido Goyo Benito, símbolo de toda una raza futbolística blanca de la que pude disfrutar con orgullo. Mi más sentido pésame a toda su familia especialmente a su mujer e hijos. DEP".

. Iván Helguera (ex ugador del Real Madrid): "Descanse en paz, Goyo Benito, un mito para cualquier madridista".

. Fernando Sanz (ex jugador del Real Madrid): "Goyo Benito leyenda del Real Madrid, mi más sentido pésame para sus familiares. D.E.P".

. Álvaro Benito (ex jugador del Real Madrid): "Goyo Benito siempre fue uno de los referentes en el club en entrega, garra y compromiso. Se marcha un gran madridista que siempre será recordado. DEP".

. Roberto (hijo de Juanito): "Nos deja una leyenda del Real Madrid, uno de los nuestros, Goyo Benito. Muchos momentos compartidos dentro y fuera del terreno de juego, te espera un amigo en el cielo. Mis condolencias a su familia y amigos. Descanse en paz".