Filipe Luis contó por qué en 26 partidos contra Messi nunca le pidió la camiseta

FIlipe Luis apura los últimos años de disfrute con el fútbol. Lo hace desde su retiro brasileño en Flamengo, tras haber escrito una dilatadísima historia en España con el Deportivo y el Atlético de Madrid. En ese tiempo, 26 veces se midió a Leo Messi, y en ninguna de ellas se fue al vestuario con la camiseta del argentino en su poder.

Por qué nunca le pidió el intercambio a Leo es algo que el propio lateral contó tiempo atrás en la revista 'Panenka'. "Siempre le he pegado para frenarlo, pero nunca me reprochó nada. Lo admiro mucho por su fútbol. Nunca le pedí la camiseta porque yo entro al campo para ganar, no para decir que jugué contra él", relató entonces.

Filipe Luis es un declarado admirador de un tipo que le hizo pasar más de un mal rato en el césped: "Todo el mundo sabe lo que pienso de él, lo único que hay que hacer es disfrutar, porque no sé cuántos años o cuántas décadas pasarán hasta que aparezca otro jugador así".

"Debería ganar siempre el Balón de Oro", justificó el ex del Atlético, que en un par de veces en sus choques ante Messi acabó viendo la roja por frenarle con faltas.