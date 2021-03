Filtran más audios antes de la muerte de Maradona: "Se tomó media copita"

Tres personalidades protagonizan nuevos audios cercanos a la muerte de Diego Armando Maradona. Las conversaciones están saliendo a la luz como parte de la investigación de su fallecimiento e 'Infobae' y 'Olé' tuvieron acceso a algunos tramos.

Los protagonistas de las grabaciones son Nicolás Taffarel (kinesiólogo y cuñado de Víctor Stinfale), Leopoldo Luque (médico personal) y Charly Ibáñez (ex asistente).

"Te cuento, mirá cómo se mama. Dos copas de Luigi Bosca, de las copas que están en la casa. En la primera queda más o menos, en la segunda detonado, dos copas. Y después de cervezas se toma cinco Coronas y ya quebró", dice Taffarel en un audio.

"El problema es que a Charly no lo controla nadie. Le da las pastillas dos veces. Diego le dice dame cuatro pastillas rosas y le da cuatro pastillas. Y estos son tan pelotudos que en vez de decir 'che, estoy acá adentro, por qué no lo cuido y me hago uno pesos más', no, lo maman, le dan pastillajes...", asegura en otro.

Charly aseguraba: "Hoy después de la comida se tomó media copita. Después de la cena media copita más. Terminamos de ver la peli, se fue acostar, tomó las pastillas para descansar y se fumó un fasito y quedó dormido. La verdad, un señor inglés".

Mariano Israelit, un amigo de Maradona, decía: "El alcohol en la casa lo manejaba Charly. Sin pedirla, le apoyaban una Corona en la mesa. Obviamente, que si le apoyás una cerveza a alguien que es adicto, tardaba cinco segundos en tomarla. Sin que volviera a pedir, era apoyar otra".

Luque llegó a entonar: "Te cuento una y te morís. Ayer cuando hablé con el Diego, no sé quién estaba más en pedo de los dos, por eso nos agarramos mal, una pelea de borrachos. No le cuentes a nadie. Trasciende esto y salgo en todos los medios".

"Estoy rebajón, b*ludo, porque me entusiasmé, sentí que lo estaba reayudando y me bajó de una palmera como un pelotudo. Ya que me psicoanalizás te voy a decir la verdad: me sentí un imbécil, bOludo... Tenía ganas de cagarlo a piñas en ese momento igual. Y decirle: '¿A quién te comiste, la c*ncha de tu madre', pedazo de gil, viejo que no te podés ni parar, forro, estás más solo que una araña, ni tus hijas te hablan'. Le quería decir todo eso", afirmaba en otra grabación.

"Ayer lo agarré y le dije, 'escuchame, no podés mezclar boludeces, te podes morir'. Mirá que yo no soy policía, pero no soy boludo. Vos sabés de fútbol y yo sé de medicina. Te miro y me doy cuenta cómo estás. Si vos mezclás faso, alcohol y pastillas, te morís", comentaba en una más.