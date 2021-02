Fin del mercado invernal y estos 'cracks' siguen en el olvido

Fin del mercado de fichajes invernal. Muchas cesiones, varias compras, algunos préstamos con opción de compra e incluso incorporaciones que nadie se esperaba, como la de Jesé a Las Palmas. Pero ¿qué jugadores llamativos siguen sin encontrar equipo?

Diego Costa es el principal. El brasileño, después de un paso mucho menos trascendental por el Atlético de Madrid que cuando se dio a conocer, se desvinculó por motivos personales y continúa pululando por algunas agendas sin que ninguna dirección deportiva termine de fijarse en él. Otro conocido de la Liga Española, Ezequiel Garay, libre después de su paso por el Valencia.

En su caso, al menos, su contrato acabó hace relativamente poco, así que no lleva tanto tiempo a la deriva. Pablo Piatti y Bojan comparten esta situación como ex jugadores de la MLS. El ex delantero del Barcelona llegó a dejar destellos de mucha calidad en Montreal FC, pero se optó por no renovarle.

Graziano Pellé, verdugo de España en la Eurocopa de 2016 al servicio de Italia, Alex Teixeira, tras un paso sin pena ni gloria por la Liga China, Ramires, lejos ya de su etapa de brillo en el Chelsea, Keisuke Honda, años después de su apogeo en el Milan con una reciente vía a Portugal que quedó en nada, o Skrtel, ex del Liverpool, otros protagonistas. También fue 'red' y punta de lanza en ataque Daniel Sturridge, perdido tras su sanción.

Destacan además a aquellos jugadores que llevan más tiempo a la deriva a pesar de su fama. Enzo Zidane, que probó suerte en Segunda División y no encuentra club ahora, Jonathan Soriano, que hace años rompió todos los registros de su carrera en el Salzburgo, y los míticos Pato, Farfán, Adebayor o Nasri, también señalados. En esta ecuación entra también Wilfried Bony, que hizo viral su famosa elástica y, tras jugar en Arabia Saudí, está libre.