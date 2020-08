"Firmo no jugar y no marcar si ganamos la Europa League"

En una entrevista en el diario 'AS', De Jong ha dejado claro que el Inter es "uno de los mejores clubes de Europa" y que solo puede pedir ganar la final de la Europa League tras tanto esfuerzo para llegar a ella.

El delantero indicó que hay muchas diferentes entre LaLiga y la Eredivise, pues en España se practica un fútbol más intenso y es más complicado hacer goles.

"En la Eredivisie, el PSV jugaba de una forma más dominante y ponía muchos centros en mi cabeza, pero en LaLiga los defensas son más duros y es más difícil", dijo.

A De Jong no le preocupa en absoluto quedarse en el banquillo, aunque claro está que le gustaría salir siempre de titular. Sabe que Lopetegui tiene total confianza en él.

"Marqué algunos goles en Holanda que sirvieron para ganar títulos y ante el United hice uno de los más importantes de mi carrera. Tenemos muchos jugadores en el equipo y es el entrenador el que decide a quién poner", continuó.

Si tuviera que elegir entre jugar o no, De Jong respondió sin pensarlo dos veces. "Por supuesto que soñaba con ganar la Europa League porque sé que este torneo es el del Sevilla. Todo el mundo conoce al Sevilla en Holanda y le tienen un gran respeto. Ahora mismo firmo no jugar, no marcar, pero si ganamos el título", acabó.