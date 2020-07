Flamengo descarta a Hierro y se lanza a por Domènec Torrent

Flamengo ya ha elegido, a falta de confirmación oficial, al sustituto de Jorge Jesus. El encargado de dirigir al conjunto brasileño será Domènec Torrent, ex entrenador del New York City, informó 'AS'.

Torrent ha estado al lado de Guardiola desde su etapa en el Barcelona, donde ejerció de analista en el club azulgrana y de asistente tanto en el Bayern de Múnich como en el Manchester City.

"Pienso sinceramente que está preparado para entrenar en cualquier país. Hizo una gran temporada con el New York City, tiene mucha experiencia y no tengo ninguna duda sobre sus capacidades. Buena parte del éxito que tuvimos en Múnich y Mánchester ha sido gracias a él", confesó en rueda de prensa el propio Guardiola.

El conjunto brasileño habría descartado al resto de opciones que tenía sobre la mesa, desde Fernando Hierro a Leonardo Jardim pasando por Marco Silva o Carlos Carvalhal.

Este martes se podría dar el paso definitivo para la incorporación de Torrent al banquillo de Flamengo. Después de una primera reunión el sábado, la segunda podría ser decisiva para cerrar el contrato.