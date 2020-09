"Flamengo nos pidió que no 'boludeáramos"

Independiente del Valle dio el sorpresón de la jornada en la Copa Libertadores con su 'manita' a Flamengo, vigente campeón. Incluso Richard Schunke se sorprendía todavía en su entrevista con 'Olé'.

"No sé cómo lo hicimos. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, todo lo que había jugado, había ganado... fue atípico hacerle cinco goles y que no te marquen ninguno. Creo que impusimos un estilo de juego y una forma en la que no pudieron encontrar el suyo. Ahí estuvo la clave", resaltó.

"Ya nos tocó jugar en la Recopa... se notó que le habían ganado a River, que estaban en un gran nivel. Gabigol, Bruno Henrique, De Arrascaeta... son futbolistas con categorías individuales muy superiores a las nuestras. Pero nos salió todo redondo", recordó el argentino.

Y también reveló la polémica del partido y las quejas de Flamengo: "Nos pedían que no boludeáramos, que no hicieramos esas cosas -recortes o regates-. Igual, creo que no lo hicimos en ningún momento".