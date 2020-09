Flick avisó: el Bayern arrollador podría mutar durante el curso

El entrenador del Bayern Múnich, Hansi Flick, admitió que su equipo había tenido poco tiempo de preparación para el primer partido de la temporada, el viernes ante el Schalke, pero se mostró optimista y dijo que en los entrenamientos las cosas marchaban "en la dirección correcta".

"Tuvimos poco tiempo, pero las cosas van en la dirección correcta. Tenemos que asumir el reto con plena concentración. Eso es lo que nos ha caracterizado y lo que queremos mostrar", dijo Flick en la conferencia de prensa del Bayern. El Bayern, tras la final de la Liga de Campeones y las vacaciones de los jugadores, ha tenido solo una semana de entrenamientos de cara al partido contra el Schalke.

"Físicamente no hemos perdido mucho. Eso lo han mostrado los test de rendimiento. Ahora se trata de mejorar los automatismos ya que tenemos un par de jugadores nuevos. En la temporada pasada empezamos varias veces desde cero y resolvimos bien las cosas, por eso soy optimista", dijo Flick.

Flick fue interrogado acerca de unas declaraciones del centrocampista Leon Goretzka según las cuales el Bayern no podría jugar siempre con la presión adelantada que mostró en la Liga de Campeones debido a que el programa de la temporada será apretado e implicara un gran desgaste.

"Pienso lo mismo que Leon o, mejor, el piensa lo mismo que yo. Lo hemos hablado. No abandonaremos nuestra idea del juego pero habrá fases en las que tendremos que resolver las cosas de otra forma, por ejemplo, manteniendo la posesión de pelota", dijo Flick. "También podemos replegarnos y luego presionar intensivamente. Lo hemos hablado con el grupo. En todo caso Leon siempre he recuperado muchos balones y no va a cambiar mucho su juego", agregó.

Con respecto al partido, Flick advirtió que el Schalke va a intentarlo todo para empezar bien la temporada después de las decepciones de la anterior y que el Bayern tiene que estar atento y concentrado.

"Le he dicho a los jugadores que el partido es el primer paso y que no importante lo grande que sea sino que lo demos en la dirección correcta. Tenemos que estar concentrados, jugar con intensidad y con valentía. Tenemos respeto ante cualquier rival. Asumiremos el partido como todos los anteriores", aseguró.

De cara a la temporada, Flick señaló que será importante no cargar demasiado a los jugadores y buscar periodos de regeneración. "Los jugadores tienen que estar a punto para cada partido. Serán muchos partidos pero nos alegramos de poder jugarlos. Queremos tener en el campo en cada jornada a un equipo que pueda dar el 100%", dijo.