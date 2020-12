Flick, entrenador del año; Guardiola, técnico del siglo

Después de una pelea más que reñida en el 'The Best' que acabó con victoria de Klopp y eso que empató con Flick, el técnico del Bayern le ganó ahora sí la partida a su rival.

Tras un 2020 lleno de títulos (Bundesliga, Champions y DFB Pokal), el de Heidelberg ganó el premio a mejor entrenador del 2020 por Globe Soccer. No pudo estar en la gala, pero dejó un mensaje.

HANS-DIETER FLICK presented with the COACH OF THE YEAR Globe Soccer Award #HansiFlick #FCBayern #globesoccer @fcbayern @dubaisc pic.twitter.com/SuI1BL8TjT