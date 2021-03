Flick 'pasa' de las especulaciones sobre 'Die Mannschaft'

La futura salida de Joachim Löw de la Selección Alemana tras la Eurocopa ha generado multitud de rumores sobre quién será su sucesor al frente de 'Die Mannschaft​', con varios nombres sonando ya con fuerza.

Uno de los mismos es el de Hansi Flick, actual entrenador del Bayern de Múnich y que ya fue ayudante de Löw durante varios años hasta que renunció tras conquistar el Mundial de Brasil.

El técnico del cuadro bávaro fue cuestionado sobre las informaciones que le señalan como uno de los posibles candidatos al banquillo, pero parece que a Flick no le interesa lo que dicen los medios.

"Tengo contrato con el Bayern hasta 2023 y espero seguir cosechando éxitos y ganando títulos con el equipo. No tengo tiempo para todas estas especulaciones sobre mi futuro", comentó el germano en rueda de prensa.

"Estoy interesa solamente en el aquí y el ahora. No miro más allá de mi equipo y el partido que tenemos contra el Werder Bremen este sábado. Como he dicho, las especulaciones no son para mí", sentenció.

De esta manera, todo hace indicar que el preparador del Bayern puede caerse de la lista de candidatos, al igual que un Jürgen Klopp que también se descartó tras mostrar su fidelidad al Liverpool.