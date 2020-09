Flick, precavido ante la final: "Será un partido difícil"

Bayern de Múnich y Sevilla, como campeón de la Champions League y de vencedor de la Europa League, respectivamente, se enfrentan este jueves en una final de la Supercopa de Europa que se disputará en Budapest.

El técnico del combinado alemán, Hansi Flick, mostró cautela ante la gran cita de Hungría: "Será un encuentro difícil para nosotros. Ambos equipos tuvimos un corto descanso y no mucho tiempo para prepararse para el partido, pero espero que no hayamos perdido nada en cuanto a nuestra resistencia y estado físico. Es un nuevo comienzo. Nos faltan jugadores como Philippe Coutinho, Álvaro Odriozola e Ivan Perisic, que por desgracia no forman ya parte del equipo. Pero nos adaptaremos".

"Puedo decirte lo que me han dicho otros que ya la han jugado. Me han dicho que esta es la guinda del pastel cuando levantas el trofeo después de una magnífica temporada. Nuestro objetivo es claro: queremos ganar este partido, y creo que lo mismo le sucede al Sevilla", agregó.

Sobre lo que espera de su equipo, aseveró: "Queremos tener la pelota. Cuando el rival tiene la posesión, tenemos que estar activos. Creo que eso ha sido obvio a lo largo de los partidos. Y cuando tenemos la posesión, queremos terminar con determinación, no queremos jugar por jugar. Si existe la posibilidad de crear una oportunidad, por supuesto que lo haremos".

También se refirió al aplastante triunfo frente al Schalke 04: "Hicimos un trabajo impresionante, todo mi equipo de entrenadores, así como el personal del club, posicionándonos paso a paso. Por eso creo que al final esta fue una experiencia agradable y exitosa que vivimos juntos. Pero eso ya pasó y ahora tenemos que asegurarnos de que juguemos el mismo fútbol de éxito".