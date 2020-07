Flick presenta la candidatura de Lewandowski al 'The Best'

La campaña de Robert Lewandowski ha sido espectacular. Ni el hecho de ser ya veterano ha provocado un descenso en el rendimiento del polaco, que ha tenido números de Balón de Oro.

Es lo que cree Hans Flick, quien ha sacado lo mejor del atacante en los últimos años. Robert ha firmado 51 goles en 43 partidos y aún queda la Champions League, por lo que la cifra podría ir a más.

Tras ganar la DFB-Pokal, Flick animó a la FIFA a que premiara su temporada: "51 goles es una pasada. Si nos guiamos por el número de goles, quizás habría que pensar en dar el premio al mejor jugador del mundo a alguien de la Bundesliga. ¿Por qué no?".

Aunque parecía que se iba a cancelar, finalmente la FIFA parece que entregará el 'The Best', pues las competiciones volvieron y ya no hay motivos para no hacerlo.

De momento, su candidatura es potente, pero, si además el Bayern logra ganar la Champions, ya no habrá quien niegue que el polaco merece el galardón. Sobre todo porque, además, sería una especie de premio a su trayectoria.