"Flick rescató a jugadores legendarios que iban a dejar el Bayern"

El Bayern de Múnich sorprendió a todos con la goleada por 2-8 al Barcelona. La ambición de Müller, el martillo pilón de Lewandowski, el recorrido de Goretzka... pero pocos apuntan a Flick como uno de los grandes culpables. Es lo que sí hace Rodolfo Cardoso, ex futbolista y ahora uno de los técnicos de las inferiores del Hamburgo.

"Este resultado no creo que se vuelva a repetir, sería escandaloso para el Barça. Se dieron muchas cosas de los dos lados. El Barcelona en estas circunstancias es un equipo con muchas figuras y experiencia en Champions. Pensé que iba a ser un partido duro, que se iba a decidir en una jugada de un futbolista diferente o balón parado. Me sorprendió la goleada, no se lo esperaba nadie", reconoció en su entrevista a 'Olé'.

"Tienes enfrente a un equipo muy ambicioso como el Bayern, al que el cambio del entrenador le vino muy bien. Rescató a muchos jugadores que en la 'era Kovac' tenían muchos problemas. No jugaba Müller, que decían que se iba, que no lo querían. Boateng y Lewandowski a veces alternaban. Desde que llegó Flick le dio una tranquilidad tremenda, juega a un sistema. Rescató a jugadores legendarios de la institución que iban a abandonar el fútbol", recordó.

Cardoso, de la misma forma, subrayó el papel mental que ha conseguido Flick en su plantilla: "Les dio mucha hambre. Esos jugadores cuando se despiertan son bravos y siempre tienen hambre. Lo vimos contra el Barça, Müller siempre quería más... La mentalidad siempre ayuda".