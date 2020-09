"Florentino siguió mi consejo y fichó a Bale cuando me fui del Madrid"

Todo parece indicar a que Gareth Bale se convertirá en nuevo jugador del Tottenham durante los próximos días. El Real Madrid, por tanto, está a punto de quitarse de encima uno de los grandes engorros de los últimos meses.

Según 'Marca', el acuerdo entre ambos clubes es total y solo falta que el futbolista galés acuerde con los 'spurs' los detalles de su contrato. Su salario, cómo no, parece la principal cuestión a resolver.

José Mourinho, que dirigirá a Bale en esta campaña, salvo sorpresa, se refirió a su posible regreso en la rueda de prensa previa al choque de este jueves frente al Lokomotiv de la fase previa de la Europa League 2020-21.

"Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid, pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y, la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe", manifestó.

No obstante, el técnico portugués demostró ser respetuoso: "No hablo de jugadores que son de otros equipos; Bale es jugador del Real Madrid".

"Un equipo es como un puzzle y, cuando llega un nuevo fichaje para completarlo, es muy bueno para el conjunto. Quedan tres semanas de mercado abierto en ambas direcciones y en el fútbol siempre tienes que estar preparado para que pase algo. Vamos a ver qué pasa con nosotros", agregó.

Además, el entrenador luso habló sobre el enfado de Dele Alli al ser sustituido en el duelo de la primera jornada de la Premier League: "Es un tipo muy educado, muy calmado e incluso introspectivo".

"Creo que la forma en que reaccionó fue muy típica de él, callada y quizás un poco triste. Es un buen chico, muy educado y nunca he visto de él, ni conmigo ni con nadie en el club, una reacción muy dura", agregó.