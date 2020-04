Florenzi dijo que se salvó del coronavirus gracias a la varicela

No era un secreto. Florenzi no pudo estar en el partido entre el Atalanta y el Valencia de Champions League en Italia porque tenía varicela. Lo que no entraba en sus planes en ese momento era que se salvaría de un posible contagio de coronavirus. Lo comentó en 'Sky Sport'.

"Gracias a eso, evité el virus. Ahora, disfruto lo que tengo", afirmó, calificando el duelo como el "partido del contagio". De hecho, se le hizo una prueba para asegurarse de que no estaba infectado por el patógeno y dio negativo.

También habló de su situación actual en el club: "No sé si Valencia representa solo un paréntesis. Este virus me ha enseñado a vivir día a día, disfrutando lo que tengo. Quiero pensar en el presente, no puedo decir qué haré el próximo año, si volveré o dónde estaré".

"Obviamente, quiero terminar la temporada aquí en el mejor de los casos, tratando de alcanzar los objetivos; luego, quiero ir de vacaciones si hay una oportunidad, y, luego, se verá. Ya valoré mi sueño de ser capitán de la Roma; ahora, me gustaría ganar algo importante", añadió.

Y relató cómo se cocinó su cesión: "La posibilidad del Valencia surgió en enero. Después de hablar con Fonseca, tomamos juntos esta decisión. Fonseca es uno de los mejores entrenadores que he tenido y tengo una gran relación con él, pero no me podía garantizar minutos".

Sobre el parón del fútbol, dijo: "Echamos mucho de menos el fútbol. Sería una catástrofe si hubiese un nuevo contratiempo. Me imagino los problemas de la Serie A, de la Liga... Hay dinero en juego que podría hacer que muchos clubes quiebren, especialmente en la Serie B y la Serie C".