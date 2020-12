Fluminense anuncia el adiós de Odair Hellmann

Fluminense anunció este lunes la salida del entrenador Odair Hellmann, quien dejará el cargo tras aceptar una propuesta del club Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

"Odair Hellmann ya no es técnico de Fluminense. El entrenador comunicó a la dirección que aceptó una propuesta de un club fuera de Brasil y dejó el comando del Tricolor", informó el conjunto carioca en una nota.

La Junta Directiva del club agradeció además el trabajo realizado por el técnico y su auxiliar Mauricio Dulac, quien también se despide del 'Flu', y deseó "éxito en sus carreras".

De acuerdo con la prensa deportiva local, el Al-Wasl ofreció al entrenador brasileño una suma de cerca de 1,8 millones de euros a cambio de un contrato de 18 meses.

Fluminense informó además que el hasta entonces auxiliar técnico Marco Aurélio de Oliveira, más conocido como 'Marcao', volverá a comandar al equipo en lo que resta de esta temporada, que termina en febrero de 2021 debido a la paralización del campeonato durante más de cuatro meses por la pandemia del coronavirus.

Marcao ya ha estado en varias oportunidades como técnico interino del 'Tricolor Carioca', que ocupa la quinta posición del Brasileirao, con 39 puntos, a ocho del líder, Sao Paulo, y en la zona de clasificación para la Copa Libertadores de 2021.

Por su parte, Hellmann, de 43 años, llegó al banquillo del equipo carioca en diciembre del año pasado y a lo largo de los 50 partidos en los que lo dirigió obtuvo 24 victorias, 12 empates y 14 derrotas, lo que supone una tasa de aprovechamiento de un 56 %.

Bajo su comando, Fluminense conquistó la Copa Río 2020, fue subcampeón del Campeonato Carioca y es actualmente el quinto clasificado en el Brasileirao, con 39 puntos.

Antes de tomar las riendas del 'Flu', Hellmann estuvo en el comando de Internacional de Porto Alegre por casi dos años, entre 2017 y 2019.

