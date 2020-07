Foden, Greenwood y Saka podrían estrenarse con Inglaterra

La Selección de Inglaterra ubicada en el grupo A2 de la Liga de Naciones, se enfrentará a Islandia, Inglaterra y Bélgica para cumplir con sus objetivos a corto plazo, ya que la Eurocopa que estaba prevista para este verano se disputará en 2021.

Los ingleses deberán disputar varios encuentros amistosos a modo de preparación y Gareth Southgate, el seleccionador del equipo, prepara la entrada en la convocatoria de los que podrían ser varios debutantes.

'Daily Mail' dice que Phil Foden, Mason Greenwood y Bukayo Saka, de Manchester City, Manchester United y Arsenal, respectivamente, podrían formar parte de la próxima convocatoria del técnico nacional.

Los tres jugadores ya han participado con Inglaterra Sub 19 y Sub 21, pero aún no lo han hecho con el combinado absoluto, por lo que podrían estrenarse en la próxima lista de Southgate.