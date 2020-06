Foden sigue opositando a relevo de Sané con otro gol

El futuro de Sané, este verano o el próximo, pasa por abandonar Mánchester. Así lo admitió Pep Guardiola, quien no obstante no teme su marcha porque cree que hay material para no añorarle. Entre los nombres que destacó el técnico, puso sobre la mesa el de Phil Foden. Cree que ha llegado su momento y, desde luego, el chico no para de darle la razón.

Porque si cinco días atrás cerró la goleada ante el Arsenal, ante el Burnley fue el encargado de inaugurar el electrónico. A los 22 minutos, el joven inglés recibió la bola en la frontal del área y conectó un latigazo que se coló por el primer poste.

Foden había sido uno de los ocho cambios con que Guardiola refrescó el once, y pronto asumió galones con protagonismo en las acciones de ataque. De él dijo su técnico que le había impresionando entrenando más que el propio Messi.

Con el camino abierto, Riyad Mahrez anotó el segundo tanto al borde del descanso. El argelino se unió a la fiesta con una gran definición tras pase largo de Fernandinho. Recortó a Taylor y anotó a placer.

Pero no quedó ahí la cosa, dos después el mismo Mahrez amplió más la ventaja anotando el tercero de penalti.