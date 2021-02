Font, crítico con los fichajes: "Nos hemos 'Florentinizado"

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font consideró que, en las elecciones del próximo 7 de marzo, los socios no pueden votar "bajo la percepción de un sextete de hace 12 años", el cual se logró bajo el mandato de Joan Laporta.

"La televisión del club quiso organizar un debate entre candidatos con buen criterio y uno de los candidatos (Laporta) no quiso ir sin justificar su postura y faltando el respeto a los socios. Creo que hay una voluntad de que la gente vote basándose en percepciones", añadió en este sentido Font en la rueda de prensa que dio en su sede electoral del Olivia Balmes Hotel de Barcelona.

Por otro lado, Font desveló una encuesta realizada por la empresa GAPS con 1.239 socios y socias en tres oleadas: última semana de diciembre, mediados de enero y mediados de febrero. Esta, según el candidato, concluyó que "hay más de 35.000 socios que aún no tienen decidido su voto y los que lo tienen plenamente decidido son una minoría".

Además, Font aseguró que la intención de voto de los socios hacia su candidatura ha ido creciendo en cada una de las oleadas de la encuesta. "Hemos roto la barrera de que el socio nos conozca", apuntó. La encuesta también explica que "tres cuartas partes de los socios sufren por el hecho de que el club pueda convertirse en una sociedad anónima deportiva".

Se mostró muy crítico también Font con el tema de los fichajes, ya que parece que solo se espera la llegada de grandes estrellas, pese a los problemas económicos del club: "Nos hemos 'Florentinizado'. O hablas del siguiente Galáctico o no hay equipo, Cuando ha ganado el Barça y ha estado bien, cuando teníamos incluso once chavales de La Masia. Se trata de reforzar la plantilla, pero no es necesario con Haaland, Mbappé, incluso Neymar es una estrella, aquí lo difícil es identificar talento. Mira Pedri o Koundé", sentenció.