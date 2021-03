Font negó haber presionado a Xavi: "Me habría gustado un mensaje de apoyo"

Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona están a la vuelta de la esquina. Los candidatos pelean por ser elegidos.

Laporta y Font se han mostrado a la gresca. ¿El motivo? Xavi. El primero acusó al segundo de ejercer presión sobre el ahora entrenador del Al Sadd.

Font lo negó en 'Onze'. "Nunca le he pedido nada ni le he presionado. Lo único que digo es que prevalezca la verdad y, si en algún momento esa verdad se pone en duda, que nos ayude a que prevalezca", se defendió.

"Xavi hizo unas declaraciones en 'El Periódico de Catalunya' y dejó muy claro que tiene una relación personal conmigo y que llevaba tiempo trabajando con nosotros sobre el futuro del Barça. Puede que sí me hubiera gustado que hubiera hecho un vídeo pronunciándose a favor de nuestra candidatura, pero no se lo he pedido nunca", enfatizó.

Y dejó claro que hará todo lo que esté en su mano para que Xavi siga teniendo su lugar en el Barça si es elegido presidente, independientemente de las opiniones del resto de candidatos: "Lo que no voy a pertmir en poner en riesgo su futuro en el club. Esto de 'estás conmigo o contra mí' es un grave error. Me encantaría que si, yo no gano, los otros candidatos cuenten con Xavi. Los únicos que contamos con él somos nosotros. Laporta dice que le falta experiencia y Freixa solo ha puesto el nombre de Koeman sobre la mesa".

Explicó cuál es el papel que tendría en su Barça. "El reto que tenemos no es ofrecerle el banquillo, sino crear las condiciones para que pueda trabajar en el club los próximos 10 o 15 años. No queremos que pase como con Guardiola, que se quemó y lleva más años entrenando en el City que en el FC Barcelona. Le pedimos que lidere nuestro proyecto deportivo, independientemente de cuándo asuma el rol de entrenador", finalizó.