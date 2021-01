Font pidió aplazar las elecciones y "consenso" para fichar a Eric García

Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa. Estos son los tres candidatos a la presidencia del Barcelona, cuyas elecciones deben celebrarse el día 24 de enero, aunque eso no está nada claro.

La evolución del COVID-19 en España y las medidas de los gobernantes hacen que el proceso electoral esté en el alambre y uno de los aspirantes a ser el próximo mandatario azulgrana ya se ha posicionado a favor del aplazamiento.

Se trata de Víctor Font, que defendió que la situación excepcional motivada por la pandemia provocará que muchos de los socios del conjunto de la Ciudad Condal se queden sin poder acudir a las urnas.

"El derecho a voto no estará garantizado. Hay gente que no saldrá de casa para votar, quiere mucho al Barça pero primero está la salud", explicó un Font que, a priori, es el segundo en la carrera por la presidencia azulgrana.

"Hay que garantizar una votación segura y con la máxima participación. Esto implica un aplazamiento, no lo digo yo lo dicen los que saben, los expertos. No podemos exigir a un socio que vaya a votar con la situación que tenemos y estamos ante las elecciones más importantes. No podemos elegir al nuevo presidente con un 20% de participación. Sí se puede votar, pero muchos no irán, y es el derecho más importante que tenemos", argumentó.

Una postura totalmente contraria a la de un Joan Laporta que defiende la celebración de los comicios en las fechas previstas, ya que el Barcelona, que se encuentra en una situación delicada, necesita lo antes posible una nueva Junta.

De igual manera, en su primera rueda de prensa como candidato oficial, Font se puso a disposición del club para facilitar un posible fichaje de Eric García, que podría desembarcar en el Camp Nou durante este mercado de traspasos invernal.

"Laporta y yo tenemos contactos con el City y podemos buscar una fórmula imaginativa para fichar a Eric García. También tenemos que buscar soluciones de liquidez en el club con una póliza de seguro, por poner un ejemplo", explicó.