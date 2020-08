Font, presidenciable del Barça, sobre Messi: "Si quiere, le facilitaría su salida"

Víctor Font atendió la llamada de 'El Partidazo de COPE' en una de las noches más difíciles del barcelonismo. La noticia de la intención de Messi de irse revolucionó el mundo del fútbol y los candidatos a la presidencia en las próximas elecciones dieron su opinión en el citado programa.

En el caso de Font, el candidatable admitió que no pondría trabas al argentino si este considera que su ciclo en el Camp Nou ha finalizado, ya que cree que, tras todo lo que ha dado al Barça, merece ese privilegio: "Todavía no me lo creo. Si se quiere ir, le facilitaría la salida".

Y es que para él, el trato hacia el que ha sido el líder del barcelonismo en la última década y algunos años más está por encima de muchas cosas: "Trataría a Messi como se merece, como el mejor de la historia".

Al hilo de ello, aprovechó para pedir, una vez más, la dimisión de Bartomeu: "Si hay alguna opción de reconsiderar su salida es la dimisión de Bartomeu".

Por último, Font confesó que ni quiere pensar en la posibilidad de que el argentino firme por el Manchester City: "No quiero ni imaginarme a Guardiola y a Messi en otro club".