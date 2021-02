Font y Freixa atacaron a Laporta por su nueva ausencia

Tras convertirse en protagonista ausente del primer debate con Víctor Font y Toni Freixa, Joan Laporta volvió a faltar al segundo debate.

Una ausencia que llevó a que tanto Font como Freixa criticaran al tercer candidato a la presidencia del Barcelona, que declinó participar en el debate porque aún no ha presentado su proyecto deportivo.

'Barça TV' retransmitió un nuevo encuentro entre los dos postulantes y Freixa no dudó en referirse a la destacada ausencia tras la dolorosa goleada ante el PSG en la Champions: "Por eso es doblemente importante estar aquí, en la televisión del club, y entendemos que el que no esté presente, seguramente no tiene este sentimiento del club".

Por su parte, Víctor Font comentó: "Dice mucho del talante democrático de la institución. El que falte un candidato es un menosprecio a los socios, pues ya hace días que se está votando por correo".