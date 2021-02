Laporta, protagonista ausente del primer debate con Font y Freixa

Víctor Font y Toni Freixa se mostraron poco discrepantes en el primer debate entre candidatos a la presidencia del Barcelona, que se celebró en el Círculo Ecuestre de la capital catalana y que no contó con la presencia de Joan Laporta, que declinó la invitación.

"La demoscopia dice que hay partido, hay muchos socios que están esperando para confrontar proyectos. Me parece una falta de respeto que Laporta no esté aquí porque por primera vez en la historia la votación no durará un día y hay socios que ya están votando por correo", dijo Font.

Freixa consideró que la ausencia de Laporta "es la consecuencia de una estrategia que quiere crear el marco mental para que parezca que ya tiene las elecciones ganadas y conseguir la desmovilización".

Después de arremeter contra el candidato que no hizo acto de presencia, el debate se adentró en el análisis de la delicada situación económica del club.

Font opinó que "no es cierto decir que la situación económica que está viviendo el club ya se ha vivido otras veces durante su historia". Y añadió que "la situación actual es única y extraordinaria".

Sobre el mismo asunto, Freixa recordó que él fue miembro de la Junta Directiva de Sandro Rosell que entró a gobernar el Barcelona en 2010 y entonces ya se encontró "con más endeudamiento que facturación como ahora, con la diferencia de que entonces no hubo una pandemia".

Preguntados por lo primero que harán si ganan las elecciones del 7 de marzo, Font respondió rápidamente que "llamar a Messi". Su argumentación fue que, para su candidatura, "Messi es tridimensional porque es imprescindible desde un punto de vista deportivo, económico e institucional".

Así, anunció que pretenden "ofrecerle un contrato vitalicio más allá del día que se retire, el cual permitirá que el año que viene cobre menos que este año, pero que él tenga la visibilidad de que esta asociación es a largo plazo".

En este sentido, Freixa dijo que "Messi puede ser el primer elemento del plan que" han "de abordar en el corto plazo respecto la negociación de los salarios de los jugadores".

Durante el debate los dos candidatos también se mostraron contrarios a la emisión de bonos propuesta por Laporta, porque la consideran un riesgo teniendo en cuenta la situación financiera del club, y estuvieron de acuerdo en que no es una buena idea ir a jugar temporalmente al Estadio Olímpico de Montjuïc mientras duren las obras de remodelación del Camp Nou.

"Quien dice de ir a jugar a Montjuïc lo dice improvisadamente y sin habérselo mirado a fondo. Nosotros queremos seguir con el proyecto previsto por el club y contamos con la financiación de Goldman Sachs. Empezaremos las obras cuando tengamos la licencia, que esperamos que sea antes del verano", explicó Freixa.

"Es lo que tiene no contar con un proyecto preparado, que necesitas ir diciendo cosas. El acuerdo con Goldman Sachs, sin conocer los detalles, tiene sentido. Nosotros empezaremos las obras después del referéndum a los socios", avanzó por su parte Font.

Respecto a los fichajes, los dos candidatos apostaron por traer en verano al central del Manchester City Éric García.