Forlán, dispuesto a dejar de cobrar mientras no se juegue

No hay club que no esté sufriendo, en mayor o menor medida, la crisis del coronavirus. Peñarol, uno de los grandes de Uruguay, también. Su entrenador, el ex futbolista Diego Forlán, se msotró dispuesto a ayudar.

Se está recortando el sueldo a jugadores y entrenadores alrededor del mundo. Forlán no es una excepción, aunque Peñarol no se lo haya sugerido.

El es jugador uruguayo, según 'Ovación', quien habría propuesto a la directiva de Peñarol dedicar su sueldo, íntegro, a pagar las nóminas de los trabajadores del club.

Por ahora, Peñarol no se ha pronunciado al respecto. La petición de Forlán incluye que su cuerpo técnico sí cobre su salario. Gran gesto el del charrúa, anteponiendo a sus compañeros a su propio beneficio personal.