Forlán ve a Suárez en Boca antes que en River

Muchos equipos sueñan con tener a un delantero de la talla de Luis Suárez. Diego Forlán quiso hacer un poco de fútbol ficción en una hipotética llegada a Argentina y lo colocó en Boca.

"Peñarol es más pueblo y Boca es más pueblo, se asemejan. Nacional es más como River. Si es por estilo, Luis Suárez es más para Boca que para River", aseguró Forlán en 'Radio Continental.

Ambos han jugado juntos en la Selección de Uruguay y se han enfrentado en la Liga Española. Es por ello que Forlán se atreve a vaticinar dónde podría acabar el ariete del Barcelona.

Pero Suárez no fue el único delantero del que habló el técnico de Peñarol. También de Cavani, cuya vuelta a Sudamérica es más cercana. Y de nuevo apareció Boca como posible destino.

"No tengo ni idea de lo que pueda hacer Cavani. El otro día en un directo de Instagram me preguntaron si lo vería en Boca y puedo opinar, pero no sé nada. No he hablado con él, no tengo ninguna información", especificó.