Fornals y Bowen, pareja ganadora: ellos solitos amargaron a los Wolves

Fornals y Bowen van a dar mucho de qué hablar esta temporada en la Premier League. Se entendieron de lo lindo en el encuentro de la tercera jornada en la Premier League entre el West Ham United y los Wolves. ¿El motivo? Generaron dos goles vitales para los suyos.

El primero nació de un buen pase del español. El inglés lo recibió, levantó la cabeza y puso la bola en el palo largo, donde Rui Patricio no iba a ser capaz de hacer nada. Lo hizo en los primeros compases, una operación que repitió en la segunda mitad para volver a conectar con el ex del Villarreal y marcar el 2-0.

¡GOOOL DEL WEST HAM! ¡Qué buen golpeo de Bowen!



¡Al palo largo y donde era imposible para Rui Patricio! #PremierLeagueDAZN pic.twitter.com/Bu1Yu5OPMB — DAZN España (@September 27, 2020

Esta vez, no le asistió directamente, pero casi. Chutó al palo y él encontró la pelota justo en el sitio perfecto para superar otra vez al cancerbero contrario. La defensa no estaba siendo capaz de evitar que los dos juntos desencriptaran su orden atrás.

Otra vez Bowen... aprovechándose de una gran arrancada de Michail Antonio



Pablo Fornals tiró al palo y el rechace le cae en los pies para el segundo del West Ham #PremierLeagueDAZN pic.twitter.com/xwFWX4NuYj — DAZN España (@September 27, 2020

Pero la cosa no iba a quedar ahí. Soucek se unió a la fiesta, esta vez con asistencia de Cresswell, para terminar de confirmar que no, que no era el día de los Wolves. Corría el minuto 66 y el enfrentamiento ya estaba más que sentenciado en favor del West Ham.