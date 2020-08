Fraile admitió necesitar un cambio: "El Alcorcón es perfecto para eso"

El delantero onubense Hugo Fraile, que la próxima temporada jugará en el Alcorcón, declaró este viernes que después de tres temporadas en el Fuenlabrada "necesitaba un cambio" y el equipo alfarero es "perfecto para dar ese paso".

Fraile, de 33 años, llega al Alcorcón tras una amplía trayectoria profesional en equipos como el Rayo Vallecano, Getafe, Sporting de Gijón, Elche y Fuenlabrada.

"Necesitaba un cambio, el cuerpo me lo pedía y he elegido el club perfecto para dar ese paso. Espero que la adaptación sea rápida. Eso es un punto a favor porque el tiempo apremia", dijo Fraile, durante su presentación oficial como nuevo futbolista alfarero.

El delantero onubense aseguró que el Alcorcón es "un club familiar, en el que todo el mundo se conoce" y del que le hablaron "maravillas". Hugo Fraile vuelve a coincidir en el Alcorcón con Mere Hermoso, con el que logró el ascenso a Segunda en 2019 con el Fuenlabrada y la pasada campaña jugó en la categoría de plata.

"Que esté aquí ha tenido que ver mi incorporación, pero como jugador tengo que mirar por mi felicidad y por mi rendimiento y espero hacerlo bien aquí. Ha sido un punto a favor su presencia, pero también de Emilio Vega (director deportivo), con el que he estado en continuo contacto", confesó.

"Mi relación con Mere es buena y he aprendido muchas cosas a su lado. También me ha dado bastantes palos en mi carrera, lo he asimilado de forma positiva y me ha demostrado que sin esfuerzo, por mucho talento que tengas, no tendrás cabida en el fútbol. Me ha enseñado cosas que otros entrenadores no me habían enseñado", señaló.

Por último, Hugo Fraile confesó que su edad no será un impedimento para rendir. "El tema de la edad me lo tomo de forma positiva. Cada jugador es un mundo y en mi caso me encuentro muy bien con su manera de entender el fútbol y creo que eso vendrá muy bien para rendir años venideros".