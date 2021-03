Fran Escribá subrayó la intensidad del Getafe

Este fin de semana, el Elche visita el Coliseum Alfonso Pérez. Allí les espera el Getafe, el equipo de Bordalás.

Antes del encuentro, Escribá habló en rueda de prensa. Auguró un encuentro duro. "El ejemplo es lo que pasó ante el Atlético", dijo el técnico valenciano, quien pronosticó un encuentro "intenso por los dos lados".

Escribá visualizó un partido parecido al que disputó su equipo ante el Eibar, ya que recordó que el Getafe juega "más directo y a la segunda jugada" que los anteriores rivales que ha tenido el Elche a domicilio.

El técnico no quiso quejarse del calendario, ya que su equipo competirá a domicilio en cinco de sus últimos siete partidos, y dijo tener un recuerdo "agridulce" de su etapa en el Getafe.

"Éramos octavos en la segunda vuelta, pero me pasó lo que no me pasó nunca. El equipo sufrió una mala racha de trece partidos sin ganar. No tengo nada que reprochar y estoy agradecido a la oportunidad que me dieron", argumentó.

Escribá elogió el trabajo de José Bordalás, técnico del equipo madrileño, al que definió como un "excelente entrenador". "Lo demostró aquí en su momento y en el Alavés y el Getafe. Saca rendimiento a sus equipos, que son intensos y nunca se rinden", añadió el valenciano, quien afirmó que su relación personal con el alicantino es "correcta".

El técnico admitió la importancia de sumar en Getafe no solo por ser un rival directo "sino por distanciarnos de la zona de abajo". "El equipo siempre compite y ese es el primer paso, pero necesitas los puntos", señaló el preparador, quien dijo que el Elche podía contar desde su llegada con "dos o tres puntos más perfectamente".

"Los puntos para la salvación no están solo ante los rivales directos, sino en todos los partidos", aseveró Escribá.

En otro orden de cosas, destacó el detalle de su jugador, Nuke Mfulu, de no acudir a la llamada de la selección congoleña para seguir trabajando con el equipo. "Para cualquier futbolista estar con su país es lo máximo y me parece un gesto de compromiso enorme. Nunca se lo hubiéramos pedido, pero como entrenador y como club agradezco que sacrifique algo tan bonito para estar con nosotros", concluyó.