Fran Fernández se despidió del equipo; suenan JIM, Ramis y Djukic

Fran Fernández ya es pasado en el Tenerife. Su buena temporada con el Alcorcón le catapultó al proyecto de la isla con la pelea por el 'play off' en el horizonte, pero no terminaron de salirle las cosas y acabó cesado. 'AS' informa de que ya se ha despedido de la plantilla.

Lo hizo durante la mañana del lunes 23. Según la fuente recién mencionada, la sensación fue de bastante seriedad en las caras de los futbolistas y del técnico. Su cese se produjo tras dos amargas derrotas, una ante Las Palmas y otra frente al Logroñés.

El entrenamiento lo llevaron a cabo Sesé Rivero, coordinador del fútbol base del club, Quique Medina y Ricardo, secretarios técnicos. Entretanto, Juan Carlos Cordero viajó a Madrid para reunirse con los tres principales candidatos a ponerse al mando del conjunto.

Son Juan Ignacio Martínez, Luis Miguel Ramis -él es el favorito- y Miroslav Djukic. Los tres gozan de bastante experiencia en Segunda División, algo que se antojará vital para cambiar de rumbo al Tenerife. El inicio de temporada se torció, pero hay tiempo para reaccionar.