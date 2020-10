Fran García sueña con el ascenso del Rayo

Fran García, lateral izquierdo cedido por el Real Madrid, es una de las sensaciones de la temporada en el Rayo Vallecano. En una entrevista concedida al diario 'AS', el jugador manchego habló del objetivo del ascenso y de su posible vuelta al Madrid en un futuro.

"Desde el primer día supe que acerté eligiendo al Rayo, sueño con el ascenso", manifestó un exultante futbolista que fue convocado por primera vez por la Selección Sub 21, después de haber estado en las categorías Sub 19 y Sub 17.

Reconoció estar muy contento por la posibilidad de ir a 'la Rojita' y alabó la confianza que depositó Luis de la Fuente contando con él. "Estoy muy agradecido al míster porque siempre ha confiado en mí", dijo.

Además, el lateral habló de una posible vuelta al Real Madrid en un futuro, la cual no vería con malos ojos: "El Madrid es mi casa, el club de mi corazón. Mi objetivo es jugar allí algún día, se que confían en mí y que me ven en cada partido. Y eso me motiva".

Fran García no pudo debutar con la Selección Sub 21 en el último partido, al quedarse todo el encuentro en el banquillo, pero tendrá una nueva oportunidad el próximo 13 de octubre contra Kazajistán Sub 21, en un nuevo choque por la clasificación para el Europeo Sub 21.