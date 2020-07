Fran Mérida se despidió de Osasuna: "Aún no sé dónde jugaré"

Fran Mérida atendió a 'Movistar La Liga' tras el Osasuna 2-2 Mallorca en el que fue su último partido como rojillo: "Solo puedo agradecer por haber jugado aquí".

"Desde que me he despertado he intentado disfrutar de cada momento. No tengo muchas palabras, solo agradecer. He sido un privilegiado de jugar aquí estos años", aseguró emocionado.

Mérida fue el protagonista en un encuentro con prácticamente nada en juego, ya que, como resaltó, se salvaron "a falta de cinco jornadas, algo excepcional".

El centrocampista acabó manteado por sus compañeros en el césped. "Llevan cuatro años aguantándome y uno se hace de querer", dijo, antes de referirse a su futuro.

Mérida aclaró que todavía no conoce cuál será su próxima aventura: "Me marcho con el equipo estable en Primera y con un estadio que va a quedar muy bonito. Aún no sé dónde voy a jugar".