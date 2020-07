Fran Sol, de goleador por Europa a escritor de su primera novela

El delantero español Fran Sol ha decidido lanzarse a la aventura de la escritura y ha publicado su primer libro, una novela titulada 'Madrid 2035'.

El atacante de 28 del Dinamo de Kiev ha decidido soltar momentáneamente el balón para coger papel y boli y narrar la aventura de un ex deportista de élite que por medio de una serie de aventuras va recibiendo enseñanzas de la gente que va conociendo y los lugares que va visitando.

Así lo explica el propio Fran Sol en unas declaraciones concedidas al diario 'Marca': "Toda mi vida he estado escribiendo cosas, aunque nadie lo sabe. Hace un año más o menos me atreví a darle forma a aquellas notas que tantos años he ido escribiendo. Siempre tuvo inquietudes".

"Se titula así porque soy un amante de Madrid y parte del libro tiene lugar en el futuro, en 2035. Aparece el tenis como analogía al fútbol y relato algunas experiencias en las que el lector se puede imaginar que algunas son personales. Los que me conocen las detectan claramente. No hay ningún personaje que se refleje en mí completamente, pero el protagonista se hace muchas preguntas y tiene muchas reflexiones que yo me he hecho en algún momento de mi vida", añadió.

Además, Fran incluso se atreve a aventura que podría llegar una segunda historia en breve: "Esto no es más que un hobby y lo puedo compaginar con mi vida deportiva. Le he cogido el gusto. Las críticas que estoy recibiendo son buenas así que puede que vuelva a juntar mis notas y construir una segunda historia".

Formado en la cantera del Real Madrid, también pasó en España por clubes como el Lugo, el Oviedo y el Villarreal. Con 24 años, comenzó una nueva aventura en el filial del Willem, con el que llegó a anotar 47 goles en 88 partidos. Desde el pasado curso, viste los colores del Dinamo de Kiev, equipo con el que ha celebrado tres dianas en 21 partidos oficiales.