Fran Sol le muestra la puerta de salida a Baraja

Fran Fernández y Rubén Baraja. Los dos entrenadores se jugaban en el Heliodoro Rodríguez López gran parte de sus futuros en los banquillos. Venció el Tenerife, lo que alargó automáticamente el crédito del técnico almeriense en el 'Tete'. La continiuidad del vallisoletano, una incógnita.

Siete encuentros consecutivos sin ganar parecen demasiados para un Real Zaragoza que aspira a luchar por el ascenso a Primera División. O ese fue al menos el objetivo con el que comenzó el curso, ya que la realidad es otra muy distinta: el combinado maño marca el límite con el descenso a Segunda División B.

Solo tres puntos por encima está el Tenerife, que logró el triunfo y borró la mala dinámica de cinco partidos seguidos sin ganar, pero no acabó con las dudas. El conjunto chicharrero solo está un puesto por encima de su rival, aunque el de este domingo bien podría valer de punto de inflexión para comenzar la escalada.

Con todo ello, los blanquillos comenzaron como balas. El 'Toro' Fernández y Luca Zanimacchia pudieron ponerlo todo más fácil durante los primeros cinco minutos de juego, pero el cabezazo de Gio Zarfino al larguero alertó al equipo aragonés, que dio un paso hacia atrás que nunca más iba a recuperar.

A la salida de un saque de esquina en el 15', Fran Sol cabeceó a gol en el segundo palo una prolongación en el primero. Cristian Álvarez detuvo el testarazo, pero el cuero terminó atravesando la línea. Tras consultarlo durante varios minutos en la sala VOR, el tanto subió al electrónico.

Y esa fue la última ocasión de peligro que se vio sobre el verde del Heliodoro. El Tenerife se centró en defender, mientras que el Zaragoza intentaba generar oportunidades demostrando que aún no ha pillado lo que Baraja quiere del equipo. O el entrenador no se explica o los jugadores no le entienden, pero el conjunto maño no sabe a qué juega.

Tampoco se excedió el 'Tete'. El choque de este domingo le valió para sumar de tres y finalizar con la mala dinámica, pero la diferencia con el cuadro blanquillo residió en el buen hacer de Fran Sol. Y poco más.