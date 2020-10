Fran Sol rechazó ofertas de Primera por el Tenerife

El madrileño Fran Sol, nuevo delantero del CD Tenerife, aseguró que le "encanta marcar" y que asume el rol de goleador en el conjunto blanquiazul que ya ha tenido en otros equipos, y con el que se encuentra "cómodo". De paso, desveló que tuvo ofertas de Primera, Segunda y fuera de España.

"Los goles no solo dependen del delantero, también deben nutrirle de buenos balones y que exista una estructura definida para que lleguen. Lo vamos a trabajar", dijo en su presentación oficial.

Fran Sol, que ha llegado a la isla como cedido procedente del Dínamo de Kiev, comentó que puede "aportar goles" al conjunto 'chicharrero', que es lo que "realmente me hace feliz".

"Más allá de eso, puedo aportar capacidad de trabajo y unión fuera del campo. Asimismo, puedo aportar lucha en el campo y variantes en el juego a balón parado", explicó.

"No sé si habrá acuerdo entre clubes para un futuro, pero el cariño para mí es importante. Si se hace una buena temporada y conseguimos los objetivos planteados, habrá tiempo de hablar", afirmó sobre la posibilidad de estar en el club más de una temporada.

"No me arrepiento de nada. He podido recorrer un poco la capital y la isla, y es fantástica. El grupo de jugadores tiene una calidad humana tremenda y los primeros entrenamientos han sido de mucha calidad", afirmó.

Fran Sol dijo que hubo otros clubes de Primera División o de Segunda División, así como otros del extranjero, pero apostó por el Tenerife porque Juan Carlos Cordero, el director deportivo, le dio "su palabra y cariño".

"El calor de la gente es abismal. Me han transmitido mucho cariño desde el club nada más llegar. Son días estresantes, pues cuando llegas no solo te dedicas a entrenar, sino a arreglar cosas fuera del campo. Estoy muy contento", sentenció.