Fran Sol y Vada pasaron el reconocimiento y comenzaron a entrenar

Fran Sol y Vada, los nuevos soldados de Fran Fernández, ya están disponibles. El club informó de que pasaron el reconocimiento médico pertinente y de que, nada más terminarlo, se pusieron a disposición de su técnico para empezar a entrenar.

Serán capitales en este inicio de temporada. De momento, la idea del entrenador no está cuajando y los resultados no acompañan. Quizá les toque ser protagonistas antes de los esperado para encontrar la senda de la victoria y darle la vuelta a la tortilla.

El delantero, en declaraciones a los medios oficiales de la entidad, dijo que su objetivo es "que mi trabajo beneficie al equipo. Estoy preparando para devolver el cariño que me han demostrado en la Isla. Tengo mucha ilusión. Me pone muy contento la expectación que se ha creado por mi llegada".

Su compañero argentino aseguró que el proyecto del Tenerife es "ilusionante para ayudar al máximo para que logre sus objetivos. He visto los últimos dos partidos y, si bien los resultados no se han dado, lo he visto bien. Faltó eficacia. Vengo a aportar y a jugar donde el míster me lo pida. De '10' o de '5' para dar lo mejor de mí".