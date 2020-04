Fran Varela, beneficiado por el parón: podría llegar a final de Liga

Francisco Varela, futbolista andaluz del Belenenses, declaró que vive una "rehabilitación extraña" tras operarse de "una luxación de hombro" porque pasó por el quirófano "para llegar bien a la pretemporada", pero, "ahora, podría" participar "en los últimos partidos de Liga".

"Estoy en Sevilla, donde me operé el 10 de marzo. Hablé con el presidente y aceptó que me operase mi médico de confianza y que la recuperación también fuera aquí, aunque nadie imaginaba el recorrido de este virus. Al alargarse la Liga, puedo llegar a los últimos partidos, aunque lo haría muy justo", señaló Varela en declaraciones a 'EFE'.

El jugador granadino, de 25 años y que jugó 38 partidos oficiales con el Betis entre 2014 y 2016, cree que es "mejor estar disponible para la pretemporada próxima", ya que no se quiere "meter presión" y tiene por delante "los meses de mayo y junio para volver a tope".

El lateral zurdo señaló, respecto a la pandemia de COVID-19, que "la cosa, en Portugal, no es tan grave como en España, aunque allí tampoco esperaban esta situación", "están confinados en casa" y, pese a que no hay "tantas muertes como aquí, es una tragedia para el país".

Varela indicó que "en teoría", en la Liga NOS, "se van a jugar los diez partidos que quedan sí o sí" y que, "cuando se vuelva a los entrenamientos", los equipos "hará una minipretemporada para preparar lo que queda", si bien él no tiene "previsto ir a Lisboa salvo que el club" se lo ordene, pero advirtió que "es complicado porque, hasta el 15 de mayo, la frontera no está abierta".

"Me han dado todo tipo de facilidades para que no me reincorpore hasta la próxima pretemporada. Aquí, tengo menos material para entrenar porque las tengo todas en Lisboa. Las fronteras están cerradas y no las puedo recoger, pero es lo que lo que hay y trabajo como puedo", concluyó el defensor granadino.