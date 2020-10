'France Football' se olvidó de Alves en su 'Dream Team' ¡y así reaccionó el brasileño!

Dani Alves, para sorpresa de muchos, no fue incluido por 'France Football' en la terna de aspirantes a formar el mejor equipo de todos los tiempos. Y el brasileño, como suele hacer, opinó de forma directa y sin tapujos en las redes sociales.

El jugador de Sao Paulo negó que esté molesto por no figurar como uno de los diez mejores laterales derechos, algo que el mundo del fútbol daba por supuesto sobre el jugador con más títulos de la historia.

"Títulos individuales inspira creación de personas egoístas... No me molesta nada no estar en listas individuales, ¡no vivo para eso!", dijo en su cuenta de Twitter.

"¡Mi legado es solo inspirar personas a soñar sus sueños!", agregó un Alves que, según los últimos rumores, quiere salir de Brasil y volver a Europa.