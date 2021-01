Francia pide paz en el eléctrico reencuentro entre Neymar y Álvaro

La batalla campal en la que se convirtió el PSG-Olympique de Marsella del pasado mes de septiembre no se va a olvidar tan fácil. 'Le Classique' tomó aires de aquellos 'Clásicos' entre Mourinho y Guardiola en España. Todo, con el Neymar-Álvaro como chispa.

Aquello ya venía caliente durante todo el encuentro. Durante la primera mitad, Neymar acusó al español de haberle dedicado un insulto racista y Ángel Di María llegó a escupirle. Al final, tras una última patada con el partido sobre el pitido final, se desató la tangana.

Hace cuatro meses de aquello y Álvaro salió excusado por la Federación al no encontrarse pruebas audiovisuales que demostraran la acusación de Neymar. Es más, al brasileño le sacaron por el otro lado que habría llamado "chino de mier*a" a Hiroki Sakai. Y acabó sancionado con dos partidos por soltarle el puño al español.

En varias entrevistas, el central del Olympique de Marsella dijo haber recibido una oleada de amenazas en redes sociales. "El saño que Neymar me pudo hacer fue enorme. Lo pasé mal y no solo yo, también mi familia y mi entorno", señalaba.

Con los ojos puestos sobre ambos, aunque se desconoce si Neymar será titular, en Francia hay cierta división con lo que se espera. Está claro que pueden saltar chispas, pero lo primordial que se pide desde los medios es que no se repita el bochorno de hace cuatro meses.

Por ejemplo, el ex internacional francés Sidney Govou decía en 'Canal+' que no quería ver lo mismo: "Deseo que este sí se parezca más a un partido de fútbol, y creo que esta vez será así". No obstante, espera lío.

"Cuando ves a Neymar, sabes que es alguien al que le encanta provocar con el balón en los pies. Seguro que buscará ir a la zona de Álvaro para provocarle. Y Álvaro es un tipo con mucho carácter, así que estará encantado de responderle", agregó.

"Mientras no se vaya de madre, estará bien. Lo de la primera vuelta no era fútbol. Si lo es y se queda en meros duelos, estará todo bien", continuó Govou. Veremos si es así. Neymar, un par de días después del lío, vaticinaba lo que esperaría del reencuentro: "Nos encontraremos y lo haremos como a mí me gusta, jugando al fútbol".