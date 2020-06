Francia, ¿próximo destino de Luca Zidane?

Este verano muchos serán los jugadores que hagan las maletas. Luca Zidane será uno de ellos.

El hijo de Zinedine Zidane se encuentra cedido en el Racing. Su vínculo con el equipo santanderino acaba el 30 de junio, mismo día en que se pone fin también a su contrato con el Real Madrid.

Es libre, por tanto, de decidir su destino. Y su futuro podría pasar por Francia. El Montpellier, según 'Marca', le ha preguntado al agente de Luca Zidane, Alain Miglaccio, por el cancerbero.

Rulli es el portero titular del Montpellier. El club galo tiene en nómina también a Dimitry Bertaud y Mathis Carvalho, pero buscan a alguien más.

Creen que Luca Zidane da el perfil para convertirse en la alternativa a Rulli. Además, le serviría de competencia al meta argentino.

La Ligue 1 es una de las competiciones favoritas de Luca Zidane. "Me gusta España, pero me siento francés. ¿Si me gustaría jugar allí el año que viene? Por qué no...", dijo a finales de 2019.