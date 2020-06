Francis explicó cómo se tomará el Almería la vuelta

El lateral Francis Guerrero, cedido al Almería a mediados de temporada por el Betis, afirmó este martes que deben "ir partido a partido, sacar los tres puntos de cada jornada y pensar que son once finales y nada más", en referencia al objetivo de lograr una de las dos primeras plazas en LaLiga SmartBank.

El malagueño de Coín, en declaraciones que facilita el Almería, dijo que "es verdad que hay bastante igualdad, se ha visto que durante toda la Liga ha habido un grupo que está muy cerca en puntos y no hay que marcarse ningún número de victorias".

El lateral derecho comentó que "está claro que hoy en día, con la igualdad que hay, conseguir un ascenso sería una gesta muy bonita, tanto para el cuerpo técnico y los jugadores como para el club volver a la máxima categoría".

Francis afirmó que, con el fútbol que practica el Almería, los laterales suelen "hacer muchos esfuerzos, al igual que los centrocampistas, pero la vuelta a la competición, con tantos partidos en tan poco tiempo, dará opciones al míster -José María Gutiérrez- para que tengan minutos todos".

Sobre la posibilidad del ascenso del Almería, actualmente en la tercera posición de la clasificación, destacó que "sería algo único" en su "experiencia en fútbol".

"No he tenido la suerte de disfrutar ningún ascenso, he vivido todo tipo de experiencias y de exigencias en mi anterior club, el Betis, y me haría mucha ilusión. Está bastante difícil, cada año para los tres que suben no es fácil, y sería una gesta muy bonita e ilusionante", relató.

Francis reconoció que "está claro que comenzar con dos victorias daría un punto más de cara al partido de Zaragoza -segundo clasificado- y ganar allí a un rival directo como el Zaragoza daría un punto más de inflexión en la tabla".

"Son once partidos en los que todo el mundo se va a jugar algo y cada jornada que ganemos nos acercará más al objetivo", subrayó el lateral.