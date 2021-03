Francisco quiere devolver la confianza al Girona

Francisco concedió una rueda de prensa previa al choque frente a Las Palmas (viernes, 21:00h) en la que habló sobre el momento de forma de sus jugadores y recalcó la importancia del partido en suelo canario: "Jugaremos ante un Las Palmas de primer nivel. Hemos de intentar ser mejores que ellos, es un campo difícil".

El técnico del Girona habló sobre las bajas con las que contará para dicho enfrentamiento: "Echaremos de menos a Stuani, pero se abren otras posibilidades y la manera de atacar será otra porque Sylla, Nahuel y Pablo Moreno son distintos".

"Sólo hemos ganado un partido de los últimos siete y eso duele. Nos está costando, aunque ganando mañana sumaremos 42 puntos que son importantes a estas alturas", afirmó el entrenador andaluz ante la mala dinámica que arrastra el conjunto catalán.

Se trata de uno de los peores momentos como entrenador para Francisco, aunque el almeriense tratará de sacar fuerzas de flaqueza para lo que resta de campeonato: "Un entrenador que no gana no está contento y nosotros llevamos tiempo sin ganar, pese a que no perdemos. Pero yo me hago más fuerte porque he tenido en mi cabeza desde que llegué que iba a ser una temporada complicada".