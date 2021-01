Francisco reconoció que la Copa "puede incomodar" con tantas lesiones

El Girona, que no viene de un buen momento en Liga, espera poder reponerse en el torneo copero. Así lo evidenció su entrenador, Francisco, que espera esa reacción de sus futbolistas.

"El equipo está dolido porque venimos de no estar bien en los últimos partidos y la dinámica de juego no es buena. Sabemos que la racha no es muy buena y hay que darle la vuelta y encontrar nuestro camino. La Copa nos servirá para ganar esa confianza que necesitamos ahora mismo y jugadores que no van teniendo minutos los tengan", subrayó Francisco.

"Para un equipo como el nuestro, con nuestra situación y con tantas lesiones, puede incomodar, pero la afrontamos con mucha ilusión. Es una Copa con alicientes. Vamos a intentar pasar y coger confianza en Montilivi, que es fundamental. Eso sí, sin olvidar que nos importa más el partido de Liga del lunes", reconoció.

Y avisó sobre el reto del Lugo en Copa: "Nos pegó un repaso en la segunda parte allí en Liga. Creo que se centrarán también en el torneo doméstico, pero no creo que vengan a pasearse",