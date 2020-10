Francisco Rodríguez confirmó la baja de Stuani para el Lega

Stuani no jugará el partido del Girona contra el Leganés. A Francisco Rodríguez, que tiene asumida su baja, le tocará hacer ajustes en la alineación para cubrir el hueco. Confirmó la baja del 'Pichichi' en la rueda de prensa previa, en la que, de paso, analizó al rival.

"Stuani lleva arrastrando molestias del partido de Fuenlabrada e intentó estar, pero sigue con dolor en la rodilla y no viaja. Juanpe hace dos semanas sufrió una elongación y tiene mucho dolor. Estará de cuatro a seis semanas de baja", dijo al ser preguntado por quienes no estarán.

"Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la categoría. Tiene jugadores de primer nivel. Es un caso parecido al nuestro del año pasado. Es un referente. Con todos los respetos, iremos a ganar el partido. Es un buen rival, trabajado y tendremos que hacer muy bien las cosas para doblegarlo", analizó respecto a los 'pepineros'.

"Tendremos que hacer lo que nos faltó contra el Fuenlabrada. Nos falta ser un equipo de Segunda, ser más competitivo y que crea más en lo que debemos hacer. Contra el Fuenlabrada, había jugadores con la cabeza en otro lugar. Mañana, empieza la Liga ante un rival muy difícil. Tendremos que anular sus piezas claves y aprovechar los pocos espacios que dejan en campo contrario", añadió.

De paso, analizó la ventana de traspasos: "Sabía que iba a ser un mercado difícil para nosotros y, hasta el último momento, estuvimos esperando. Están los que han querido estar. Son importantes los refuerzos, nos vienen de maravilla y son del perfil de jugadores que quería. Estoy contentísimo. Algunos no han venido rodados, pero no hay excusas, Los jugadores que tenemos son los mejores. Estamos condicionados por muchas circunstancias, pero vamos a ir a tope".

Y confirmó que Nahuel ya lo tiene todo listo para unirse al plantel: "Mañana llega a España, a Barcelona, y después ya estará con nosotros. Es un jugador que nos hace mucha falta y esperamos que se ponga cuanto antes con el grupo".

Hubo también tiempo para los 'dardos' por los cambios de horario: "Hay unos señores que están haciendo algo que nunca he visto, entorpecen el trabajo de los profesionales. No tienen 'miramientos' y faltan el respeto al fútbol y a los trabajadores que intentamos programar los entrenamientos y partidos. Se ha de acabar ya por el bien del fútbol. Es muy diferente jugar un lunes que un domingo. Ojalá que no se repita, fastidia a todos los equipos y es hora de que alguien ponga coherencia y no pasen estas cosas".