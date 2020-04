Franco Vázquez aparca su futuro hasta que pase la crisis

El vínculo de Franco Vázquez con el Sevilla alcanza hasta junio de 2021. Aún hay tiempo para pensar.

El 'Mudo' dejó claro que ahora su cabeza no está pensando en su futuro: "Tengo todavía un año de contrato, estoy en el Sevilla desde hace cuatro temporadas, me siento como en casa. La ciudad me gusta, el club piensa en grande, no sé qué sucederá. Cuando termine este momento complicado, valoraremos si seguir o separarnos".

En caso de irse, le gustaría volver a la Serie A. "¿Italia? Tengo un gran recuerdo del país. En Palermo he vivido años muy bonitos y el torneo me gusta. Sí, en el futuro me gustaría volver", dijo.

Correa, jugador de la Lazio, le invitó a probar suerte allí y, llegado el caso, estaría encantado de coincidir con él de nuevo. "Nos conocemos de Sevilla, hemos jugado juntos. Él bromeaba... No sé si la Lazio me quiere o no, pero es un gran equipo. Estaría bien jugar con esa camiseta", concluyó.